Le immagini dell'esplosione del distributore sulla Salaria

Una cisterna è esplosa sulla via Salaria, in provincia di Rieti, al chilometro 39 in direzione Roma, all'altezza di Borgo Quinzio. Secondo le ricostruzioni, intorno alle 14.30 è saltata in aria una autocisterna piena di gpl all'interno di un distributore Ip. Al momento sono due i morti confermati: uno è un vigile del fuoco di Poggio Mirteto, l'altro un uomo che al momento dell'esplosione dell'autocisterna si trovava nei pressi del distributore. Diciassette le persone ferite e trasportate in varie ospedali di Roma e Rieti.

