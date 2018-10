L'uragano Michael, che sta per colpire la Florida, visto dallo spazio

L'uragano Michael si è rafforzato a categoria 4 (su un massimo di 5 livelli): la tempesta si trova a meno di 300 chilometri dalla Florida ed è sostenuta da venti fino a 210 chilometri all'ora. Il Centro nazionale uragani (Nhc) ha avvertito che Micheal è "estremamente pericoloso". La Florida, l'Alabama e la Georgia hanno dichiarato lo stato di emergenza. Più di 370.000 persone in Florida hanno ricevuto l'ordine di evacuazione e sono state incoraggiate a trasferirsi su terreni più alti, ma i funzionari stimano che molti siano rimasti a casa. A questo punto è troppo tardi per i residenti costieri per tentare di fuggire e chi è rimasto dovrebbe cercare riparo. "Non uscite di casa", ha dichiarato il governatore della Florida Rick Scott. "La cosa peggiore da fare ora è partire". Almeno 13 persone sono morte in America centrale durante il fine settimana a causa delle piogge torrenziali e delle inondazioni.