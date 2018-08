Ecco come cambia la viabilità dopo il crollo del Ponte Morandi

Il crollo del Ponte Morandi a Genova ha causato dei gravi problemi alla viabilità delle autostrade e delle ferrovie nella città ligure.

Dopo il cedimento del viadotto, il tratto dell’autostrada A10 Genova-Savona-Ventimiglia tra il bivio per la A7 Milano-Genova e Genova Aeroporto è stato chiuso. La Polizia di Stato ha rilasciato un comunicato per suggerire dei percorsi alternativi:

Ingresso dal confine di Stato del Frejus– A32 – A21 - A7 e, successivamente, interconnessione con A12 (o, in alternativa, per le lunghe percorrenze, proseguire in A21 – A1 – A15 – interconnessione con A12);

Ingresso dal confine di Stato del Monte Bianco– A5 – A26 - A21 - A7 e, successivamente, interconnessione con A12 (o, in alternativa per le lunghe percorrenze, proseguire in A21 – A1 – A15 – interconnessione con A12), o in alternativa A5 – A55 – A21 - A7 e, successivamente, interconnessione con A12 (o, in alternativa, per le lunghe percorrenze, proseguire in A21 – A1 – A15 – interconnessione con A12);

Per il traffico in uscita dalla Francia e diretto verso il corridoio adriatico: Ingresso dal confine di Stato di Ventimiglia– A10 fino interconnessione con A6 e, successivamente, A6 - A21 – A1 - A14;

Per il traffico da Ventimiglia e diretto verso Milano e verso le località intercettate dalla A4 Torino – Milano o dalla A21 Torino – Piacenza. A10 fino interconnessione con A6 e, successivamente, A6/A4 o A21 a seconda della destinazione;

Chi arriva da Savona ed è diretto a Genova o Livorno può utilizzare la A26 Genova-Gravellona Toce, successivamente la D26 Diramazione Predosa Bettole e la A7 Milano-Genova in direzione Genova;

Chi arriva da Livorno o Genova ed è diretto a Savona può percorrere la A7 Milano-Genova, seguire le indicazioni per la D26 Diramazione Predosa-Bettole per poi immettersi sulla A26 Genova-Gravellona Toce in direzione Genova e proseguire per Savona;

Chi arriva da Milano o Livorno ed è diretto al porto di Genova può prendere la A7 Milano-Genova e uscire a Genova ovest; chi arriva dal porto ed è diretto a Milano o Livorno può fare il percorso inverso;

Chi arriva da Ventimiglia ed è diretto all’aeroporto di Genova può uscire dalla A10 uscendo a Genova Aeroporto, mentre chi arriva da Milano o Livorno deve uscire a Genova ovest sulla A7;

Circolazione dei treni

Il ponte passava sopra un importante nodo ferroviario, tra la stazione di Genova Sampiedarena e Genova Rivarolo. Per favorire la mobilità nel nodo di Genova, Trenitalia ha predisposto delle corse aggiuntive fra Genova Voltri e Genova Brignole, e ha attivato autobus sostitutivi da Genova per Ovada e Acqui Terme.

Sono previsti 46 treni straordinari per i giorni feriali (lunedi – venerdi), e 24 treni per i giorni festivi tra Genova Voltri e Genova Brignole a partire dal 16 agosto.

Sul sito di Autostrade per l’Italia e ANAS si possono consultare le notizie in tempo reale sulla viabilità.