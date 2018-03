Ecco come nasce una buca a Roma

In attesa di quello che il Campidoglio ha ribattezzato "il piano Marshall" per le buche, una maxi voragine si è aperta sulla circonvallazione Appia, a Roma, all'altezza del civico 97. La voragine, secondo i primi accertamenti dei vigili del fuoco, è larga 3 metri per 5 e profonda 6 metri. Due auto che erano parcheggiate, una Fiat Panda e un'Alfa Romeo, sono rimaste in bilico. Un passante (il video in questa pagina è di Francisca De Candia‏, @fransidecandia) ha filmato il momento esatto in cui la crepa ha spaccato in due l'asfalto.