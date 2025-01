Oltre l'incidente: volare non è mai stato così sicuro (soprattutto in Europa)

Ogni anno volano oltre 40 milioni di aerei e, secondo le statistiche, la maggior parte degli incidenti aerei, circa l'80 per cento, sono dovuti a errori umani. Il settore registra da decenni miglioramenti della sicurezza anche grazie ad un processo molto ben dealineato di procedure da implementare e seguire

Il terribile incidente aereo all’aeroporto Ronald Reagan di Washington colpisce sia per la dinamica sia per il fatto che si tratta del terzo incidente grave nell’aviazione commerciale nel giro di poco più di un mese. L’aereo dell’American Airlines si è scontrato in volo in fase di atterraggio con un elicottero militare e questi due velivoli sono poi finiti nel fiume Potomac. Sessantasette persone sono morte o disperse e un’indagine è subito iniziata per comprendere come tale incidente sia potuto succedere. L’aeroporto è il secondo per importanza della capitale statunitense, ma è quello che viene considerato un vero e proprio city airport perché si trova proprio vicino al centro della città. Dalle prime ricostruzione sembrerebbe che l’elicottero si trovasse nel corridoio di discesa dell’aereo e la causa più probabile sembra essere un errore umano, anche se non è possibile in questo momento essere certi sul perché vi sia stato questo errore. C’è da sottolineare che le statistiche evidenziano come la maggior parte degli incidenti aerei, circa un’80%, sono dovuti a errori umani.

Come si ricordava, in poco più di un mese si sono registrati tre incidenti gravi per aerei commerciali: l’aereo dell’AZAL abbattuto dai russi, l’incidente in fase di atterraggio della Jeju Air in Corea del Sud e ora questo negli Stati Uniti. Il dato è rilevante perché statisticamente negli ultimi anni si sono avuti pochissimi incidenti aerei, tanto che il trasporto aereo, insieme all’alta velocità ferroviaria, sono giustamente i mezzi di trasporto più sicuri. In media, secondo la IATA, nel quinquennio 2019-2023 ci sono stati cinque incidenti fatali all’anno e addirittura nel 2023 si è avuto un solo incidente di questo tipo in tutto l’anno. In tutto il 2023 ci sono stati poco più di 70 morti per incidenti aerei di questo tipo e quindi colpisce ancora di più il dato dell’ultimo mese dove i morti sono stati circa 300 nei tre incidenti aerei ricordati. C’è dunque da chiedersi se vi siano problemi nell’ultimo periodo, ma è bene ricordarsi che ogni giorno abbiamo centinaia di migliaia di voli. Infatti, ogni anno oltre 40 milioni di voli solcano i nostri cieli e si comprende quindi in generale il grado di sicurezza che ha raggiunto il trasporto aereo.

E' vero anche che vi sono delle differenze statistiche in funzione delle aree geografiche per quanto riguarda gli incidenti aerei (di tutte le tipologie come, ad esempio, problemi al carrello o impatto con volatili). Se in Europa in media negli ultimi cinque anni dove abbiamo i dati disponibili ci sono stati 0,77 incidenti per milione di voli, in Nord America si sono registrati 1,22 incidenti per milione di voli. Quindi la sicurezza è più elevata in media in Europa, anche se parliamo in generale di un settore estremamente sicuro anche nel Nord America. L’Asia del Nord aveva una media di 0,16 incidenti per milione di voli, risultando la regione più sicura, mentre l’Africa aveva un valore di 7,11 milione di incidenti per milione di voli, circa sei volte superiore alla media globale di 1,19 incidenti per milione. Il settore aereo registra da decenni miglioramenti della sicurezza anche grazie al fatto che dagli incidenti, il settore riesce ad imparare con un processo molto ben delineato di procedure da implementare e seguire. Molti incidenti gravi hanno “purtroppo” insegnato e l’indagine che è già in corso negli Stati Uniti probabilmente mostrerà gli eventuali errori commessi. Infine, c’è sicuramente da sottolineare che tre incidenti con fatalità in poco più di un mese sono un dato importante per il settore aereo, ma che tale settore rimane ancora estremamente sicuro e che la domanda continua a crescere in maniera importante per questa tipologia di mezzo di trasporto.