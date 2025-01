A Washington un aereo di linea è precipitato dopo una collisione con un elicottero militare. Ci sono vittime

Il volo dell'American Airlines è poi caduto nel fiume Potomac: a bordo c'erano 64 persone, almeno 18 i corpi recuperati. Tre soldati erano sul mezzo dell'esercito. Trump: "L'incidente andava evitato"

Un aereo di linea dell’American Airlines si è scontrato questa notte con un elicottero militare Black Hawk, nei pressi dell’aeroporto di Washington. L'aereo è poi caduto nel fiume Potomac. Sono almeno 18 i corpi recuperati dai soccorritori, ma il bilancio potrebbe essere più grave. Sul volo erano presenti almeno 60 persone oltre a quattro membri dell'equipaggio. Mentre tre soldati dell'esercito americano erano a bordo dell'elicottero militare.



Non è ancora chiara la dinamica dell'incidente, mentre i sommozzatori sono al lavoro in queste ore in cerca di superstiti. "Stiamo dispiegando tutte le risorse disponibili della Guardia Costiera per le ricerche, in seguito a questo orribile incidente. Stiamo monitorando la situazione e siamo pronti a sostenere i soccorritori locali", ha affermato la segretaria agli interni americana Kristi Noem.

"L'aereo era una su linea di avvicinamento all'aeroporto perfetta e di routine. L'elicottero stava andando diritto verso l'areo per un periodo prolungato. Era notte limpida, le luci dell'areo erano acceso, perché l'elicottero non è andato su o giù, o perché non ha girato. Perché la torre di controllo non ha detto all'elicottero cosa fare invece di chiedergli se vedeva l'aereo. Questa è una brutta situazione che avrebbe dovuto essere evitata", ha scritto il presidente Donald Trump su Truth.