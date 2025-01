Maltempo, crolla un muro a Genova. Strade allagate a Firenze

Allerta meteo in Liguria e Toscana. Questa mattina, poco dopo le sette, a Genova è crollato un muro per una frana che ha colpito via dei Cinque Santi, nel quartiere del Legaccio. Sono accorsi sul posto i vigili del fuoco di Genova con le squadre di movimento terra e le unità cinofile. Non si sa ancora se qualcuno sia rimasto coinvolto, ma sembra esserci stata una perdita di gas. Alle 5:30 un’altra frana ha invaso la carreggiata della statale 35 dei Giovi, nel Levante ligure e ha coinvolto un’auto, ferendo una persona, che ora è ricoverata in codice giallo all’ospedale San Marino. E’ stato colpito anche un palo dell’illuminazione elettrica che è caduto sulla strada e Anas ha chiuso il tratto della statale indicando come alternativa l’A7. C'è stata inoltre l’esondazione dell’Entella (poi rientrata) e una frana in Valfontanabuona a causa della quale i vigili hanno fatto sfollare quattro famiglie per ragioni di sicurezza. A preoccupare maggiormente ora però è la mareggiata che impedisce il regolare deflusso delle acque dei torrenti Entella e Petronio a Riva Trigoso.

Il maltempo ha colpito anche in Toscana, dove è scattata l’allerta arancione nelle zone settentrionali. C’è ci sono state ingenti precipitazioni a Firenze, con un forte vento che ha avuto ripercussioni sulla viabilità cittadina. Infatti, si sono fermate le linee T1 e T2 del tram e ci sono stati interventi per allagamenti stradali in diverse zone. Alle 13, dopo tre ore e mezzo di blocco, la T1 ha ripreso a circolare dalla fermata Fortezza-Fiere e successivamente anche la circolazione della T2 è stata ripristinata. Si sono riscontrati problemi anche sulla Firenze-Pisa-Livorno dove si segnalano straripamenti per lo svincolo di Ginestra Fiorentina e Lastra a Signa in direzione Firenze con traffico rallentato. E’ stato chiuso per allagamento il sottopasso stradale di via Mariti, uno snodo di traffico fondamentale per i flussi verso l’ospedale di Careggi e il quartiere di Rifredi, che scorre sotto la ferrovia; qui c’è stato anche un intervento dei vigili del fuoco che hanno tratto in salvo una persona rimasta bloccata con l’auto.

Ci sono inoltre interruzioni lungo la Sr 302 Polcanto nel comune di Borgo San Lorenzo e sulla Bolognese, nel comune di Vaglia, dove è in corso l’intervento dei vigili del fuoco per la presenza di detriti sulla sede stradale. La regione fa sapere che a Malluso (Massa Carrara) sono caduti 216 millimetri di pioggia in 24 ore, mentre a Firenze ne sono caduti 39 millimetri in tre ore. Il Comune di Firenze ha dichiarato che le precipitazioni hanno "provocato vari allagamenti della sede stradale e difficoltà nella ricettività del sistema fognario”. In questo momento sono chiuse al transito via di Careggi e il sottopasso di via delle Cascine, oltre che quello già citato di via Mariti. Altri allagamenti hanno colpito strade e piazze come piazza Tasso e piazza della Calza, via Incontri, via delle Bagnese, piazzale Montelungo, via San Leonardo, via Pisacane, via della Pietra e via Dino del Garbo. La perturbazione si sta spostando verso le aree interne ma nelle prossime ore sono previsti fenomeni meno diffusi e intensi.

I danni provocati dal maltempo hanno colpito anche altre regioni, come Veneto ed Emila-Romagna. A Vicenza, nella notte, si è verificato il crollo di una parte del muro che costeggia la chiesa di San Giorgio in viale Fusinato. Per mettere in sicurezza la zona, la strada è stata chiusa e sono in corso le valutazioni per le operazioni di rimozione dei detriti del muro. Anche parte del territorio emiliano e romagnolo è stato colpito dai temporali, facendo scattare l’allerta arancione per piene dei fiumi nelle province di Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna e Ravenna.