È morto Furio Colombo

Il giornalista aveva 94 anni. E' stato direttore dell'Unità e tra i fondatori del Fatto Quotidiano, oltre che parlamentare per tre legislature

E' morto questa mattina a 94 anni Furio Colombo. Tra i più noti giornalisti della sua generazione, Colombo è stato nella sua carriera direttore dell'Unità (dal 2001 al 2005), editorialista di Repubblica e tra i fondatori del Fatto Quotidiano, giornale con cui ha collaborato per diversi anni. Ma oltre alla carriera giornalistica, Colombo si è distinto anche per quella politica. E' stato parlamentare della Repubblica per tre legislature, eletto prima con i Ds, poi con l'Ulivo e con il Pd.

Colombo è stato tra i principali animatori del gruppo politico-culturale "Sinistra per Israele". Negli ultimi anni aveva rilasciato alcune interviste al Foglio molto critiche sulle piazze in cui si faceva sfoggia di antisemitismo. E in particolar modo sulle ambiguità nel campo progressista.

Colombo era nato nel gennaio del 1931 a Chatillon, in Valle d'Aosta. Ma oramai era diventato da anni romano d'adozione. I funerali si celebreranno domani al cimitero acattolico della capitale.

