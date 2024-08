Chi sono i dispersi (e la vittima) del naufragio della barca a vela a Palermo

Dopo l'incidente della "Bayesian" le autorità cercano ancora sei persone. Tra di loro c'è il "Bill Gates d'Inghilterra" e sua figlia diciottenne, il presidente della Morgan Stanley International e un avvocato dello studio Clifford Chance

Sullo stesso argomento: Una tromba d'aria fa affondare un veliero con 22 persone a bordo nei pressi di Palermo

Sono proseguite per tutta la notte le ricerche delle sei persone scomparse in seguito al nubifragio che ha fatto affondare la "Bayesian", un'imbarcazione di lusso che lunedì mattina è stata travolta da una fortissima tempesta nel tratto di mare di fronte a Porticello, una frazione del comune di Santa Flavia, a est di Palermo. Per il momento il bilancio dell'incidente resta di una vittima: il corpo è stato trovato nel pomeriggio di ieri e secondo quanto hanno ricostruito le autorità dovrebbe trattarsi di un cittadino canadese che lavorava sulla barca come cuoco di bordo. Il resto dei passeggeri, in totale 22 (12 turisti, 10 membri dell'equipaggio), sono di nazionalità inglese, neozelandese, irlandese, statunitense e un solo turista dello Sri Lanka.



Nella giornata di ieri sono state soccorse già quindici persone, ma all'appello mancano quattro turisti inglesi e due americani. L'ipotesi è che tutti i vacanzieri si trovassero nelle loro cabine durante l'incidente, motivo per il quale sarebbero rimaste intrappolate mentre la barca si ribaltava e affondava. Ora il relitto si trova a una cinquantina di metri sott'acqua e i sommozzatori sono scesi a ispezionarlo. Tra le persone disperse ci sono due importanti imprenditori.



Il primo è il magnate britannico Mike Lynch, considerato il "Bill Gates britannico", co-fondatore, insieme a Invoke Capital, della società di sicurezza informatica Darktrace, e la sua figlia diciottenne. È stato lui a organizzare la vacanza, alla quale hanno preso parte alcuni sui dipendenti. Nella serata di ieri, poi, i quotidiani inglesi hanno riferito che tra le altre persone disperse c'è Jonathan Bloomer, il presidente della Morgan Stanley International, una società finanziaria provider di indici e benchmark a livello mondiale. Un terzo nome noto è l'avvocato statunitense Chris Morvillo, dello studio legale internazionale Clifford Chance.

Mike Lynch - foto LaPresse



La procura di Termini Imerese ha aperto un'inchiesta per capire come sia affondata l'imbarcazione e per ricostruire la dinamica. Nei prossimi giorni saranno sentite tutte le persone che sono state soccorse, in un primo momento, da un'imbarcazione battente bandiera olandese che si trovata proprio vicino a quella affondata. Tra le persone soccorse ci sono anche una bambina di un anno e sua mamma, Charlotte Goulonski, entrambe di nazionalità britannica, la moglie dell'imprenditore Lynch, Angela Bacares, che risulta proprietaria della barca e l’avvocata neozelandese Ayla Ronald, anche lei impiegata presso lo studio legale Clifford Chance.