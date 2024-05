Terremoto ai Campi Flegrei. 150 scosse e molta paura, ma danni contenuti. Le immagini

Le numerose scosse di terremoto che si sono susseguite lunedì sera nel territorio dei Campi Flegrei - una vasta area di origine vulcanica situata a nord-ovest di Napoli, tra BAgnoli e Pozzuoli - ha causato crepe e cadute di intonaci e calcinacci in diversi edifici, ma al momento non ci sono notizie di feriti. In un video, diffuso dal comune di Pozzuoli, si vedono i prodotti caduti dagli scaffali in un supermercato Conad di Pozzuoli, mentre clienti e dipendenti sono scappati fuori per la paura. L'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ha iniziato a registrare le prime scosse alle 19:51 di ieri, proseguite fino oltre la mezzanotte e mezza di oggi. Ci sono stati in tutto circa 150 piccoli terremoti, il più forte dei quali di magnitudo 4.4, all'interno della Solfatara, alle 20:10. Questa scossa è stata sentita fino a Napoli. Alle 21:46 ce n’è stata una di magnitudo 3.9 e alle 23 una di magnitudo 3.6. L'Ingv comunque non registra un aumento della velocità di sollevamento, che per ora è di 2 centrimetri al mese, né variazioni di andamento nelle deformazioni del suolo. L'istituto ricorda che durante la crisi bradisismica del 1982-84 il sollevamento del suolo raggiunse i 9 centimetri al mese, e si superarono anche 1.300 eventi sismici mensili. Nell'ultimo mese invece sono stati registrati circa 450 eventi.

Le scosse tuttavia hanno creato molto allarme tra i residenti, molti dei quali hanno passato la notte in strada o lasciato la città. In tanti hanno trovato riparo a bordo di auto posteggiate lontane dagli edifici, oppure nelle due piccole tendopoli allestite dalla Protezione civile nella zona del porto e in quella di lungomare Pertini a Pozzuoli. All'alba, e a causa di un repentino abbassamento della temperatura, in tanti hanno deciso di far rientro a casa. C'è una cosa, raccontano i cittadini all'Ansa, che ha creato più paura di tutto, persino più della scossa: il panico della gente. "Tutti si sono messi in auto, si sono create file incredibili, la gente ha iniziato a litigare per passare - racconta un cittadino - e tutto questo è un fattore ad altissimo rischio". La rabbia, stamattina, è determinata soprattutto dal fatto che la gente, "da troppo tempo," si sente poco informata. "Alcune vie di fuga - raccontano - sono dei cantieri. Come è possibile che in una zona come questa i lavori non avvengono in tempi ristrettissimi? Come è possibile che le vie di fuga siano bloccate da lavoro in corso. Se fosse successo di mattina, con le scuole aperte, il caos avrebbe raggiunto livelli inenarrabili".

#Terremoto 150 scosse ieri sera ai Campi Flegrei, dopo quella di magnitudo 4,4, la più forte degli ultimi 40 anni. Lo rende noto @INGVterremoti. Nel video @RaiNews la paura dei residenti, scesi in strada per trascorrere la notte fuori casa pic.twitter.com/Tl9xRA3dAL — Rai Radio1 (@Radio1Rai) May 21, 2024

"Sono mesi che viviamo nell’ansia", ha detto un residente a RaiNews, "ma le scosse di stasera sono state le più forti mai avvertite". In effetti un terremoto di magnitudo 4.4 - benchè sia il più forte registrato nell'ultimo anno nell'area - è piuttosto moderato e di solito non ha particolari conseguenze, ma nell'area dei Campi Flegrei c’è da tempo attenzione per la particolare conformazione geologica. I cittadini di questa zona, soprattutto della città di Pozzuoli, convivono con il bradisismo, ovvero il “respiro vulcanico”, causato da cicli di sollevamento e abbassamento del terreno a causa di risalita di fluidi magmatici. Dal 2023 è cominciata una nuova crisi bradisismica, tuttora in corso, con sciami sismici più frequenti e terremoti.

Gente in strada sul lungomare di Pozzuoli (ANSA/CIRO FUSCO)

Pian piano i negozi, stamattina, stanno aprendo, per assicurare anche oggi una giornata di normalità. Si contano i danni, marmi che si sono staccati dalle mura, fessure nelle case. Anche la circolazione ferroviaria è tornata regolare, dopo le verifiche tecniche effettuate sulle linee interessate dall'evento sismico. È stato disposto, su richiesta della Protezione civile della Campania, l'invio di 400 brandine nei comuni di Bacoli e Pozzuoli, "per fare in modo che siano subito a disposizione della popolazione locale in caso di necessità". Inoltre a Pozzuoli è stata sgomberata nella notte un'altra famiglia. Sono quindi attualmente 36 i nuclei familiari sgomberati.