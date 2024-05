Rissa alla Statale di Milano tra “Lotta comunista” e studenti pro Palestina

Ci siamo infiltrati tra le tende degli studenti in piazza Scaravilli, in zona universitaria. Cosa abbiamo visto? Donne velate. Uomini con la gonna. Erba libera. Birrette. Poesie in arabo. Più fricchettoni che rivoluzionari. Discutono per ore senza arrivare mai al dunque. In definitiva? Una noia mortale