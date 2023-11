La log(ist)ica neo maoista dei Cobas contro Leroy Merlin

Bene ha fatto Repubblica a mandare un inviato in quel di Castel San Giovanni, Piacenza, dove c’è uno dei poli della logistica più grandi d’Italia, uno snodo essenziale per l’economia non solo nazionale ma dell’intera supply chain europea, senza la quale tutto si ferma. Bisogna andare lì per capire un fenomeno di proteste illegali – “azioni dimostrative”, o meglio piccoli sabotaggi – che sta coinvolgendo gli store di Leroy Merlin, gruppo francese del bricolage: sono già una trentina i centri presi d’assalto da esponenti di Si Cobas che svuotano scaffali, abbandonano le merci nei carrelli, impediscono il normale flusso del punto vendita. La protesta nasce dalla decisione presa di Leroy Merlin di chiudere il polo piacentino, che accumula milioni di perdite, e trasferire le attività in altre zone considerate più funzionali in base ai mutamenti del mercato e della logistica. Ci sono due rilievi, entrambi negativi. La chiusura del centro causerebbe perdita del lavoro per circa 500 persone. Ad alcune è stato proposto il trasferimento, ad altre un indennizzo. Si può valutare e negoziare in materia, è il compito dei sindacati.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE