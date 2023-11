Allarme terremoto: scosse di grado 4 nelle Marche

L’epicentro a Montelparo, in provincia di Fermo. Eventi sismici anche in Sicilia, con scosse di magnitudo 3.6 nella provincia di Enna

Un'intensa scossa di di magnitudo 4.0, è stata avvertita alle ore 17:17 con epicentro a Montelparo, in provincia di Fermo. Il terremoto, che ha raggiunto una profondità di circa 22 chilometri, è stato percepito anche ad Ancona, Ascoli Piceno e sulla costa. Al momento non risultano danni, ma l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia sta monitorando la situazione.

Evento sismico Ml 4.0, Mw 3.9, in provincia di Fermo, 14 novembre 2023 https://t.co/JwWXqERjpj — INGVterremoti (@INGVterremoti) November 14, 2023

"Mi risulta che non ci siano problemi, anche se il terremoto è stato avvertito nettamente", ha detto all’Ansa il sindaco di Fermo Paolo Calcinaro, che non è sul posto, ma in contatto con il comune. "Gli uffici sono aperti e sono in corso le verifiche, al momento negative".

Nella giornata si sono registrati eventi sismici anche in Sicilia, con scosse di magnitudo 3.6 nella provincia di Enna a sei chilometri sud-ovest dal comune di Cerami.

Nel 2016 il centro storico di Fermo era stato colpito dal terribile terremoto che sconvolse il centro Italia (quella che l'Ingv definirà la sequenza sismica Amatrice-Norcia-Visso).