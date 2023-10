Cosa ci insegna il caso del killer del Maine, l'ultima delle stragi negli Stati Uniti

Diciotto morti, una lunga caccia all’uomo. I dettagli di questa circostanza specifica e i dati (sempre più alti) sulle sparatorie in America

La prima telefonata al 911 di Lewiston, nel Maine, è arrivata poco prima delle 19 di mercoledì: c’è un uomo che sta sparando dentro a una sala da bowling. Poco dopo, altre chiamate: ora gli spari sono in un bar distante qualche chilometro, particolarmente affollato perché al mercoledì sera ci sono degli sconti speciali, l’uomo che spara sembra essere lo stesso. Per ora si contano 18 morti – sette al bowling, otto al bar, tre in ospedale – e tredici feriti, che sono secondo le statistiche più o meno i morti ammazzati del Maine nel corso di un anno.