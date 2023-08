Negrar e il rischio che dal populismo giudiziario si passi alle vie di fatto

"Les Misérables” è un duro film del regista francese di origini maliane Ladj Ly, che si conclude con il drammatico assalto di una banda di ragazzini franco-africani che vogliono farsi giustizia di alcuni poliziotti violenti e razzisti ma “protetti” da una legge che, nel film, non fa nemmeno lo sforzo di comparire. È la banlieue parigina, sappiamo quanto sia infiammabile. Ma Negrar, provincia di Verona, non è banlieue. Anche Davide Begalli, l’uomo che ha investito e ucciso Chris Obeng Abon, quattordici anni, fuggendo senza prestare soccorsi che lo avrebbero forse salvato, non è un razzista violento come i poliziotti del film. Può darsi, lo stabiliranno i giudici – è agli arresti domiciliari indagato per omicidio stradale – che sia colpevole, anche di una volontaria omissione di soccorso. Ma c’è per l’appunto un procedimento in corso, e una legge che, in questo caso, si è subito fatta presente. Eppure l’altra notte la casa di Begalli è stata presa d’assalto da una trentina di ragazzi, incappucciati, molti immigrati, amici di Chris. Al grido di “assassino, devi morire, ti ammazziamo”, hanno tentato un linciaggio in piena regola.

