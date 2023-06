Il caso Impagnatiello è il segno di una cronaca nera senza regole. E l'Ordine dei giornalisti che fa?

Un’ondata di voyeurismo travestita da giornalismo, una brama di macabro, una pruriginosa attenzione ai particolari più torbidi ha scardinato da tempo ogni confine di imparzialità, correttezza professionale o semplice ragionevolezza. E in passato non andava meglio

La conduttrice lo chiama “mostro” in diretta. Poi, in qualche modo, si scusa: “L’aveva già detto sua madre”. E in effetti è proprio così: per Alessandro Impagnatiello, assassino della compagna Giulia Tramontano, incinta di sette mesi, si è sdoganata quell’espressione che, secondo il manuale di giornalismo di Mario Lenzi, testo sacro di tutti i professionisti alle prese con l’esame dell’Ordine, non si dovrebbe mai e per nessuna ragione usare. Tantomeno scrivere. Ma tant’è: un’ondata di voyeurismo, una brama di macabro, una pruriginosa attenzione ai particolari più torbidi ha scardinato, da tempo, ogni confine di imparzialità, correttezza professionale o semplice ragionevolezza. E allora sotto con microfono e telecamera a registrare veleni, insinuazioni, maldicenze di paese o di vicinato, tutto fa notizia. Avete mai letto il cognome di Omar, ai tempi del giallo di Novi Ligure? Storia di sangue e dolore anche quella: 21 febbraio 2001, due fidanzatini adolescenti, lei 16 anni, lui 17, uccidono a coltellate la madre della ragazza, Susanna Cassini e il fratellino Gianluca di 11 anni.