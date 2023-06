I diritti del “mostro”. Sul caso di Senago non prevalga il populismo penale

L’avvocato Sebastiano Sartori, difensore di Alessandro Impagnatiello, accusato dell’omicidio di Giulia Tramontano, dopo un incontro col suo cliente in carcere ha rinunciato all’incarico. Ma a ogni imputato, al di là della gravità del reato, va garantita comunque la difesa. In primo luogo per difendere i princìpi di uno stato di diritto

L’avvocato Sebastiano Sartori, difensore di Alessandro Impagnatiello, accusato dell’omicidio di Giulia Tramontano, dopo un incontro col suo cliente in carcere ha rinunciato all’incarico, dandone notizia ufficialmente al pubblico ministero. Il reato per il quale è indagato Impagnatiello è particolarmente odioso, il fatto che la vittima aspettasse un bambino ha suscitato ulteriori sentimenti di orrore e indignazione, al punto che si è usato nei suoi confronti l’epiteto, in ogni caso evitabile, almeno sui media, di “mostro di Senago”. Mostro o non mostro, infatti, un indagato e poi un imputato ha comunque diritto alla difesa. Proprio perché il reato è gravissimo serve una difesa all’altezza di un compito arduo.