La casa “degli orrori” non esisteva: assolti a Gorizia dopo otto anni

Venne definita “la casa degli orrori”. Sui giornali si parlò di “botte, insulti e ricatti nella casa di riposo”. Di maltrattamenti nei confronti di pazienti anziane. Addirittura di torture. Non era vero niente. Dopo quasi otto anni i medici e gli operatori sanitari della casa di riposo “Contessa Beretta” di Farra d’Isonzo, in provincia di Gorizia, sono stati tutti assolti. Alcuni di loro finirono anche agli arresti domiciliari. Quasi otto anni per arrivare a una sentenza di primo grado, che assolve tutti gli imputati con la formula piena “perché il fatto non sussiste”: le operatrici sanitarie Gina Liliana Sorescu, Tamara Shkrebtii, Ecaterina Barbos e Serena Zotti, e la direttrice Sonia Corbatto. Nei loro confronti il pm aveva chiesto condanne per complessivamente 19 anni e 5 mesi. Altre accuse, mosse secondariamente, come truffa e falso relative alle certificazioni sociosanitarie degli ospiti della casa di riposo, sono state dichiarate prescritte.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE