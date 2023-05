L'eterno processo alla Juventus. Il punto di Claudio Cerasa a 24 Mattino su Radio 24

Dopo la condanna nella classifica di Serie A per il caso plusvalenze, in casa Juve ora il focus è sulla la data dell'udienza del secondo filone per la manovra stipendi. Il processo sportivo dopo oltre 13 mesi dalla prima udienza non ha ancora una sentenza definitiva. Cosa non funziona della giustizia sportiva?