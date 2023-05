È ora di un'agenzia Meteo Italia, contro gli speculatori

La previsione meteorologica ha enorme rilevanza nelle attività produttive nei trasporti terrestri, navali ed aerei, nel turismo, in agricoltura. Buone ragioni per ribellarsi a un sistema di previsioni fatto per non farci capire nulla

Mentre scrivo (sono le 14.30) le precipitazioni sull’Emilia-Romagna si stanno per fortuna esaurendo. Il bilancio dei danni è noto: il numero delle vittime è alto, almeno nove. Città come Forlì e Cesena allagate: molti sono i corsi d’acqua che hanno esondato. La meteorologia dell’evento è del tutto chiara: impossibile parlare in questo caso di evento eccezionale o di bomba d’acqua. Tant’è vero che le previsioni sono state fornite in tempo e le allerte rosse correttamente diramate. Una bassa pressione su basso Lazio e Abruzzo ha generato per giorni una circolazione ciclonica antioraria.