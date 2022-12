Ambientalisti lanciano vernice contro la Scala nel giorno della Prima

Cinque attivisti di "Ultima Generazione" sono stati fermati e portati in questura. A cinquant'anni dalle uova del '68, la protesta ha perso slancio e supporto

Il 7 dicembre 1968 davanti teatro alla Scala di Milano volarono uova contro gli smoking. La prova che l'anno della rivolta era tutt'altro che terminato, ce n'est qu'un debut alla carbonara. Un fatterello che fece però il giro del mondo. Cinquantaquattro anni dopo la scenografia è sempre quella di via Filodrammatici due. Del resto occasione più mondana non c'è, né palcoscenico migliore per la contestazione. Ma il peso mediatico e politico è di ben più tenue portata. Cinque ambientalisti di "Ultima Generazione", quelli ormai celebri per i blocchi del traffico che fanno imbufalire i cittadini, hanno lanciato vernice gialla, azzurra e rossa contro l'ingresso della Scala. Il gruppo è stato notato da una pattuglia di poliziotti in servizio in zona e bloccato dopo l'azione. Gli attivisti sono stati accompagnati in questura per identificazione e denuncia. Il personale Amsa ha rimosso la vernice lavabile dalla facciata del teatro, in particolare dalle teche con le locandine che annunciano lo spettacolo di questa sera, dove sono attesi il capo dello stato Sergio Mattarella, la premier Giorgia Meloni e la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen. Non sono previste altre frittate.