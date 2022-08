L'odio per la libertà di parola unisce i settari religiosi e quelli della cancel culture

L’atroce accoltellamento di Salman Rushdie dopo una caccia durata più di trent’anni in cui ciascun musulmano era autorizzato a farsi carnefice, non ha suggerito una riflessione centrale, un collegamento evidente di cui si preferisce tacere. Il tentativo di scannamento come un animale, quindi simbolico, dello scrittore, colpevole solo di non aver esercitato l’autocensura sulle sue doti letterarie, differisce solo per intensità dei mezzi usati dalla cancel culture, quell’ideologia retrograda che esclude dalla vita pubblica e condanna all’isolamento sociale i vivi e anche i morti. La cancel culture, anche nelle sue varianti estreme wokiste che aspirano a creare fossati sempre più profondi tra i gruppi umani invece che ridurli, dilaga negli Stati Uniti e in Inghilterra e in genere, ma non solo, nei paesi anglosassoni.

