L'esclusiva del Foglio sull'omicidio di Simonetta Cesaroni

Riaperte le indagini sul delitto di via Poma, il giallo romano per eccellenza. Trentadue anni dopo c’è un altro sospettato

È il giallo romano per eccellenza, l’inchiesta maledetta che, tra svarioni, false piste, sospetti evanescenti e un imputato prima condannato e poi assolto definitivamente, non ha mai portato a un colpevole. Il volto di Simonetta Cesaroni, 20 anni, assassinata con ventinove pugnalate in un ufficio di via Carlo Poma 2, il 7 agosto del 1990 è diventato il simbolo dei casi mai risolti nella capitale assieme a quello, appena un po’ più giovane, di Emanuela Orlandi.