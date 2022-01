Green pass obbligatorio in Poste. Ecco come funzioneranno i controlli

Dal primo febbraio servirà un tampone negativo per accedere agli uffici postali. Tra app e verifiche all'ingresso, una guida su come usare la certificazione verde

Con l'ultimo decreto approvato dal Consiglio dei ministri, da domani avere il green pass sarà indispensabile per accedere anche in banca e negli uffici postali. Non si tratta del cosiddetto super green pass, ma del green pass base: basterà quindi un tampone negativo per svolgere le operazioni agli sportelli.

Per controllare che i clienti siano in possesso del certificato verde Poste italiane ha organizzato differenti procedure. Negli uffici postali dotati di gestore delle attese i cittadini mostreranno all’ingresso il Qr Code e, una volta riconosciutone il codice, il gestore attese consentirà di scegliere l’operazione e di prendere il ticket necessario per presentarsi allo sportello. Negli altri uffici postali i cittadini dovranno mostrare il green pass direttamente allo sportello per la verifica dell’operatore attraverso il lettore scanner che ne confermerà la validità in tempo reale, prima di procedere con i servizi richiesti.

Infine, nei prossimi giorni, per i cittadini che prenoteranno l’appuntamento utilizzando le app di Poste italiane la verifica sarà eseguita dalla stessa app.