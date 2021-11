La vicequestore di Roma (sospesa) sempre più complottista

Dalle piazze No green pass ai talk in tv. E adesso Nunzia Schilirò è ospite di un dibattito online tra numerologi e alchimisti. Dal Santo Graal al "dissenso dal pensiero unico". Pillole

Dai palchi delle proteste No green pass ai talk televisivi, fino a discutibili "panel" complottisiti. "Noi dobbiamo far cadere quella narrazione dominante e deviata che considera tutti coloro che dissentono dal pensiero unico dei criminali, dei terroristi", dice Nunzia Alessandra Schilirò, vicequestore di Roma, che era stata sospesa per avere preso la parola alla manifestazione di piazza San Giovanni lo scorso 25 settembre, senza avere chiesto l'autorizzazione ai suoi superiori. In quell'occasione la poliziotta aveva invitato alla disobbedienza civile contro il certificato sanitario, definito "marchio della discriminazione". Venerdì scorso è stata ospite di un surreale dibattito online organizzato da Alberto Ferrarini, numerologo che si definisce "ricercatore" e dice di lavorare come motivatore per importanti calciatori internazionali. Con lui c'è anche Michele Giovagnoli, "alchimista e scrittore", che qualche ora prima aveva dato appuntamento al popolo dei No green pass a Verona per una manifestazione e che ha ricordato che se ne sta organizzando un'altra di sole donne, "in antitesi agli schieramenti e agli arsenali". Schilirò ne approfitta allora per invitare alla manifestazione del 14 novembre a Firenze, chiamata "Venere vincerà". "Non sarà una manifestazione come tutte le altre", dice Schilirò (dal minuto 24 del video). Una protesta non solo contro il Green pass, secondo gli organizzatori, ma "contro chi obbliga le persone a fare qualcosa che non vogliono fare. Andiamo contro gli obblighi, che sia quello di prendere un farmaco o che impone qualsiasi altra cosa".

"Il nostro è anche un atto di difesa nei confronti dei nostri uomini", spiega ancora Schilirò. "Uomini pacifici e coraggiosi che prima di noi sono scesi in piazza. Ma adesso tocca a noi. Anche perché ci tengo a dire una cosa. Per la fisica quantistica, che io amo moltissimo, l’80 per cento dell’energia dell’universo è di matrice femminile. E anche quando veniamo concepiti siamo essenzialmente tutte donne e solo dopo qualche mese noi diventiamo quello che siamo”. Poi Alberto Ferrarini parla di numerologia, di magia bianca e nera ("Io ho notato che potenti del mondo la usano", dice), e allora Schilirò (dal minuto 27 del video) riprende: “Venere ha anche un’analogia con il numero 28 che è anche il numero della Maddalena, il discepolo numero uno di Gesù. Una storia che è stata cambiata per renderlo più commerciale. Non a caso secondo molti storici il Santo Graal è il ventre della Maddalena. Quindi c'è una storia di esoterismo e spiritualità potentissima sotto questa apparente espressione pagana: 'Venere vincerà'. E ha una frequenza che è 51, che è anche la frequenza di Firenze e di Leonardo da Vinci famoso per la Gioconda”.