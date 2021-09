Esplode una palazzina a Roma. Almeno tre i feriti

L'incidente a Torre Angela, nella periferia est della Capitale. Solo ieri sera i Vigili del fuoco sono intervenuti per domare le fiamme in un altro stabile, nell'ex fabbrica Penicillina sulla Tiburtina

Sono tre le persone ferite nell'incendio divampato dopo l'esplosione, forse per una fuga di gas, al terzo e ultimo piano di una palazzina in via Atteone, nel quartiere Torre Angela, periferia est di Roma. Il proprietario dell'appartamento distrutto dal rogo, ustionato ma cosciente, è stato trasportato in ambulanza al Sant'Eugenio in codice rosso. Contusi, invece, i due inquilini che si trovavano nell'appartamento accanto interessato dall'onda d'urto.

"E' esclusa la presenza di persone al di sotto delle macerie", hanno detto i Vigili del fuoco ai giornalisti arrivati sul posto. I tre feriti sono stati portati rispettivamente negli ospedali Sant'Eugenio, Casilino e Tor Vergata. Si lavora, al momento, per la messa in sicurezza dell'area con la successiva bonifica.

L'episodio è il secondo grave incidente nel giro di un giorno. Ieri sera è scoppiato un incendio nell'ex fabbrica Penicillina, uno stabile occupato da centinaia di migranti e poi sgomberato nel 2018, ma mai bonificato: cumuli di immondizia e rifiuti industriali sono presenti da anni.