Dalle basi militari alla Fondazione Veronesi: così l'Italia accoglie gli afghani arrivati da Kabul

Sono già 465 i rifugiati accolti e distribuiti in varie strutture per la quarantena di dieci giorni: in campo il ministero della Difesa e la società civile. Dall'Aquila a Cosenza: la mappa della prima accoglienza. In arrivo dall'Afghanistan altri due aerei

Mentre continua incessante il lavoro di evacuazione e di tutela dei civili in Afghanistan, con l'aeroporto di Kabul ancora circondato da chi cerca disperatamente una via di fuga dal nuovo regime talebano, sono già 465 gli afghani che hanno già raggiunto l'Italia nelle scorse ore e sono adesso in quarantena cautelativa per 10 giorni: sono interpreti, diplomatici, e familiari di quanti hanno collaborato a vario titolo alla missione in medio oriente.