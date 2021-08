Due aerei italiano sono partiti da Kabul con altri 200 afghani

Il ponte aereo della Difesa, tra Kabul e Roma. Un nuovo decollo nel pomeriggio e uno in serata: prima 103, poi 97 afghani. Circa 300 persone verranno portate in salvo in Kuwait entro domattina. La centralità del generale Portolano. I dettagli.

L'aereo è decollato da Kabul quasi negli stessi minuti in cui l'altro, quello che lo aveva preceduto, stava atterrando a Fiumicino. E così, mentre a Roma sbarcavano 86 afghani, da Kabul ne partivano 103. Anche in questo caso, tutti collaboratori della nostra ambasciata e del nostro contingente militare, oltreché funzionari al servizio dell'Unione europea. Il C-130 decollato dalla pista di Kabul dovrebbe ora fare scalo in Kuwait, nella base di Ali Al Salem. Lì, attenderanno l'arrivo di un altro C-130, che è appena partito da Kabul con 97 persone a bordo. Un terzo volo, sempre con un centinaio di passeggeri, partirà nelle prossime ore per compiere la stessa tratta. All'alba di domani, salvo complicazioni, è destinato poi il trasferimento dei 300 passeggeri sul Boeing KC 767, che condurrà tutti a Roma in giornata.