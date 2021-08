Gli Usa chiudono l'aeroporto di Kabul. Di Maio e Guerini escludono i corridoi umanitari

“Coi talebani non si tratta”, è la linea del governo. Le nostre forze speciali in Pakistan e Kuwait, pronte a intervenire. Il calvario dei 15.000 funzionari. Ma in prospettiva il flusso di profughi sarà un problema europeo. Palazzo Chigi a contatto con le cancellerie: lo spettro di Erdogan e l'idea tedesca per un'accoglienza "lontana"

Se il problema di prospettiva è stato solo vagamente accennato, nei discorsi che gli uffici diplomatici di Palazzo Chigi hanno avuto coi loro omologhi nelle cancellerie del resto d’Europa, è perché il problema contingente, drammatico nella sua essenzialità - riportare i nostri a casa - s’è fatto subito terribilmente complesso. Al punto che gli americani hanno deciso in serata di chiudere l’aeroporto di Kabul, dove ieri sono rimaste uccise almeno dieci persone, oltre a un marine ferito. Per almeno due giorni, dunque, decolli e atterraggi per far espatriare almeno 15.000 funzionari afghani, non saranno garantiti.