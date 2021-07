La comunità cubana in piazza a Roma contro la dittatura comunista

Dopo le proteste scoppiate domenica, anche la comunità cubana di Roma si mobilita. Questa mattina, in piazza a Montecitorio, si è svolta una manifestazione per esprimere solidarietà al popolo cubano - in queste ore vittima di una forte repressione - e il dissenso verso il regime guidato dal nuovo leader Miguel Díaz-Cane. "Abajo la dictatura" è lo slogan scandito dai presenti.

Da qualche giorno, a Cuba, è partita una grande mobilitazione al grido di “Libertà!”, “il popolo muore di fame!”, “basta bugie!”, per contestare il governo comunista, i limiti nella gestione della pandemia, al di là dei proclami sui vaccini, e le condizioni di miseria in cui parte del popolo cubano è costretto a vivere.