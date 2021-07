Scende l'Rt, aumentano i casi di variante Delta. "È ora di tracciare e vaccinare"

Il trend continua a essere positivo, la situazione epidemiologica è ancora in miglioramento, ma – dicono gli esperti dell'Istituto superiore di Sanità e del ministero della Salute - cresce l'attenzione per le varianti, quella Delta in particolare, anche se non l'unica. In questo quadro si registra sia un calo del valore Rt, l'indice di trasmissibilità, che passa da 0,69 a 063, sia quello dell'incidenza, da 11 a 9 ogni 100 mila abitanti.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni