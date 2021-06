Festa della Repubblica, il volo del tricolore sul cielo di Roma

Una lunga discesa col paracadute, sventolando il tricolore italiano sopra la capitale. Quindi l'atterraggio in via dei Fori imperiali, luogo della tradizionale parata militare che oggi come l'anno scorso non si è svolta a causa della pandemia. E' questo l'omaggio dell'Esercito per la Festa della Repubblica, dopo che le Frecce tricolori dell'Aeronautica militare avevano accompagnato simbolicamente il presidente Mattarella all'Altare della Patria questa mattina.

"Nel rivedere sventolare sui cieli di Roma un immenso Tricolore", il messaggio della forza armata per il 2 giugno, "in cui sono racchiusi i valori di unità, sacrificio e coraggio che caratterizzano la nostra identità nazionale e rivivere simili emozioni insieme a tutti i nostri concittadini, vogliamo augurare una buona Festa della Repubblica dall’Esercito Italiano. Noi ci siamo sempre, ieri come oggi, al servizio del Paese".