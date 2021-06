Profumi monarchici per la Festa della Repubblica

John William Waterhouse, The soul of the rose, 1903, particolare (Wikipedia)

Ieri sono andato in profumeria per fare acquisti e doveva essere un profumo monarchico. Ero indeciso, per il 2 giugno, se cospargermi di fragranze legate ai Windsor o ai Borbone. Poi mi sono ricordato che l’Inghilterra grazie alla Brexit va economicamente a gonfie vele e allora niente Floris (royal warrant del principe Carlo) né Penhaligon’s (del compianto Filippo), bisogna sostenere l’Italia. Ma Borbone-Parma o Borbone-Napoli?

Ho subito pensato all’Acqua di Parma che però non ha sede a Parma e non viene prodotta a Parma, la si potrebbe definire un caso di parmesan sounding, non è nemmeno proprietà di parmigiani bensì della conglomerata LVMH e dunque puzza di champagne e République. Ho risolto trasferendomi nel Regno delle Due Sicilie e comprando Carthusia Uomo, di un’azienda affacciata sul Golfo di Napoli che affonda le sue origini nella formula monastica elaborata nel Trecento per Giovanna d’Angiò (non una Borbone ma comunque una grande regina napoletana). Profumo di trono.