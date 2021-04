"Nel Lazio continueremo a vaccinare i non residenti, ma servono più dosi"

“Si, è vero abbiamo già vaccinato 50mila non residenti. Anzi probabilmente siamo anche oltre”. Appena terminata l’inaugurazione fuori dal centro vaccinale “la Vela”, “una grande tensostruttura allestita in un grande parcheggio del policlinico Tor Vergata, a pochi passi dalla grande incompiuta della Capitale, la Vela di Calatrava, l’assessore Alessio D’Amato ci racconta dell’ultima stranezza generata dalla pandemia: i trasferiti del vaccino.“ Con l’inizio della campagna vaccinale – spiega – ci sono stati tre volte i trasferimenti sanitari temporanei degli scorsi anni”. In pratica, più di 50mila persone, il triplo che in passato, negli ultimi mesi hanno dichiarato di essere domiciliate in Lazio anche se residenti in un’altra regione. Una procedura necessaria per chiedere all’Asl competente il trasferimento sanitario temporaneo e ottenere un medico di base. In questo modo – in virtù di una delibera firmata dal commissario Paolo Figliuolo, pensata quando erano in corso le vaccinazioni degli insegnanti, spesso pendolari tra diverse regioni – si viene registrati sull’anagrafe vaccinale regionale e si può prenotare il vaccino.

