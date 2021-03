Il bello del rischio

Domenica Francesco “Pecco” Bagnaia si è preso un bel rischio per riuscire a portare la sua Ducati sul podio del MotoGp del Qatar, proprio all’ultimo respiro: “Ho dovuto spingere veramente tanto faticando molto. La gomma dietro non c’era praticamente più”. In effetti, correre a trecento e passa con una ruota che può scoppiare è un bel rischio. Solo qualche giorno prima l’azienda che costruisce il suo bolide aveva annunciato un grande balzo in avanti in Asia, dove persino nel 2020 il suo mercato è cresciuto di oltre il 20 per cento, perché in Cina le rosse di Borgo Panigale piacciono da matti. Subito dopo anche Ducati è finita nel grande ingorgo di Suez, che ha bloccato un carico delle sue moto.

