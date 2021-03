Prandelli, il fine del gioco

Il calcio è un bel gioco perché non ha logica, anzi ha la logica degli uomini e della vita. Che è più grande di un campo e di una panchina. Per l'ex Ct della Nazionale un finale un po' simile, e un po' diverso, da quello di altri, come Sacchi o Van Basten. Il mestiere più difficile

Il calcio è un bel gioco perché non ha logica, nemmeno apparente, è l’unico sport che contempla il ribaltamento di fronte. Soltanto emozioni, e non vince sempre il migliore: se volete vedere vincere i più bravi datevi al golf. Solo ieri mattina contemplavamo stupiti le lacrime di Ibra, trasformatosi nel tempo di un contropiede da dio presuntuoso e autoproclamato in intenerito padre di famiglia. E al pomeriggio, senza preavviso come una carambola nell’area piccola, un uomo famoso per equilibrio e saggezza (pure troppa, gli rinfacciavano anche) lascia la sua squadra e il mondo del calcio (“sono consapevole che la mia carriera di allenatore possa finire qui”) scrivendo una lettera alla sua Fiorentina e ai suoi tifosi persino struggente, come è raro trovarne nello sport, ma senza lacrime da distribuire alla curva. Lucida.