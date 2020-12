È morto Gianfranco Bangone, una delle menti più raffinate del giornalismo scientifico

In questo anno di lutti a ripetizione se ne va Gianfranco Bangone, una delle menti più raffinate del giornalismo scientifico che spaziava dai rapporti tra scienza e società, alla politica, alle analisi tecniche delle tecnologie emergenti che i servizi di sicurezza erano impreparati a fronteggiare. Dai primi anni al Manifesto dove si forgia come giornalista e attento osservatore delle dinamiche dei media, va poi a Panorama da dove conduce tante battaglie da quella sugli Ogm a quelle su mucca pazza, dal nucleare alle cellule staminali. Compie anche il salto più complesso, ma anche più indispensabile per la cultura di questo paese e fonda Darwin assieme a Gilberto Corbellini e alla giornalista di Nature Biotechnology (e anche sua moglie) Anna Meldolesi.

