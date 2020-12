Dove si vive meglio e dove si vive peggio in Italia

x 1 di 4

Bologna è la provincia italiana dove si vive meglio secondo l'indagine del Sole 24 ore sulla qualità della vita in Italia (qui potete leggere l'intervista di Carmelo Caruso al sindaco di Bologna Virginio Merola). Sostituisce Milano, prima l'anno scorso, dodicesima quest'anno, a causa anche del Covid-19.

La pandemia ha influito in maniera significativa sulla classifica del 2020 redatta dal quotidiano: "L'edizione 2020 - che analizza 90 indicatori - vuole raccontare il differente impatto della pandemia sui territori. Oltre ai parametri come ricchezza e consumi, demografia e salute, affari e lavoro, ambiente e servizi, giustizia e sicurezza, cultura e tempo libero, sono stati aggiunti 25 indicatori che documentano le principali conseguenze del Covid su salute, attività economiche e vita sociale. Ad esempio, i casi di coronavirus in rapporto alla popolazione. Il Nord Italia ne esce penalizzato: male le province lombarde e Milano perde 11 posti; il Sud, comunque, non riesce a recuperare", ha spiegato il quotidiano.