Merola: "Ecco perchè Bologna è la migliore città d'Italia"

Sta per finire il mandato come sindaco di Bologna. La sua città è appena stata indicata dal Sole 24 Ore come la migliore del 2020 per qualità della vita. C'è un uomo giusto per la cabina di regia, una figura che potrebbe risolvere i problemi di Giuseppe Conte. Ecco il cv di Virginio Merola: due volte eletto e con oltre il 50 per cento dei consensi, 120 milioni di euro investiti nell'edilizia scolastica, nuovo tram, nuovo passante ferroviario. Fortunato chi arriva dopo di lui: "Speriamo non sia di centrodestra".

Pubblicità

Pubblicità