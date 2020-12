Il balletto del Campidoglio dietro la nomina del nuovo capo dei vigili urbani

Il nuovo comandante della Polizia locale di Roma Capitale non sarà il generale dell’Esercito Paolo Gerometta. Con un colpo di scena clamoroso, questo pomeriggio è stato nominato al suo posto Ugo Angeloni. Anche lui esterno al Corpo. Cinquantasei anni, dirigente in prestito dalla polizia di Stato, da marzo 2019 nello staff del Questore di Roma Carmine Esposito. Gerometta avrebbe improvvisamente ritirato la sua disponibilità a guidare la polizia locale questo pomeriggio. Una scelta quasi inspiegabile se si pensa che fino ad ora di pranzo, intervistato dall’AdnKronos, il generale parlava da nuovo comandante. Le condizioni offerte dal Campidoglio per formalizzare l’incarico sarebbero cambiate all’ultimo momento, un trattamento poco rispettoso che lo avrebbe convinto a ritirare la sua disponibilità.

