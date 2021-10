Il mistero sgargiante di Kyrsten Sinema

Andate a casa e calmatevi, ripetono i leader del Partito democratico ai colleghi al Congresso americano: il progetto di legge da 3.500 miliardi di dollari (ma saranno di meno) proposto dall’Amministrazione Biden, il sogno rooseveltiano dell’attuale presidente, sarà votato per Halloween, c’è un mesetto di tempo per ritrovare una sintonia interna alla sinistra (ma non si troverà: qualcuno dovrà cedere più di altri). Il fuoco amico si è concentrato intanto sui moderati che dicono: tutti questi soldi sono una follia. Joe Manchin, senatore del West Virginia, è il più visibile e ciarliero: fuori dalla sua casa galleggiante a Washington ci sono proteste continue (i più assidui sono di Greenpeace). Kyrsten Sinema, senatrice dell’Arizona, è la più attaccata: ha ricevuto nel giro di ventiquattro ore “il trattamento Saturday Night Live” e il “trattamento Maureen Dowd”, ed è stata inseguita dai suoi detrattori nelle aule dell’Università in cui insegna, finché non si è chiusa in un bagno.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE