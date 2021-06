The British Wife

Grande solidarietà per la moglie dell'ex ministro della Sanità inglese, Martha Hancock. Perché i matrimoni nella politica britannica sono pericolanti e perché l'unico modello vincente è quello della moglie che non chiede mai: quando torni?

Lasciate stare la signora Hancock, non tormentatela, non appostatevi fuori casa, non chiedetele come sta, come volete che stia una moglie che ha dovuto svegliare di notte i figli perché papà era tornato tardi ma aveva una notizia importantissima da dare: me ne vado, ciao? Lo ripetono tutti, nel Regno Unito: lasciate stare Martha Hancock, moglie del ministro della Salute britannico che è stato immortalato dalle telecamere interne al proprio dipartimento mentre baciava un’altra, Gina Coladangelo, è finito sulla prima pagina del Sun, ha provato a resistere ventiquattro ore e infine si è dimesso.