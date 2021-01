Un assaggio di normalità (senza maglia)

Nel 1987, appena dopo essere andato in pensione dalle Nazioni Unite, Urquhart pubblicò un’autobiografia dal titolo “A Life in Peace and War” che raccontava non soltanto la sua vita ma anche la nostra, o meglio quella dei sussulti della geopolitica internazionale dagli anni Quaranta agli anni Ottanta, la pace e la guerra, una rincorsa senza fine di odio e amore e in mezzo tante tregue