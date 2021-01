Il secolo di pace e di guerra di Brian Urquhart

Nelle elezioni delle tante prime volte – la prima volta che il vincitore prende così tanti voti, la prima volta che il perdente prende così tanti voti, la prima volta di una vicepresidente, la prima volta che il perdente non concede la vittoria e anzi ancora due giorni fa ripeteva in tv: “No, non è ancora finita” – già dall’estate Biden ha selezionato e motivato i grandi elettori di tutti gli stati e in particolare in quelli in bilico o da riconquistare