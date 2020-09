Le donne d'America e Kamala

Nel 2016, le donne votarono per Donald Trump. Non tutte, ovviamente, e non certo quelle che conosciamo noi europei, ma il 52 per cento delle donne bianche che non sono andate al college, quattro anni fa scelse Trump invece che Hillary Clinton. Con la solita grazia che lo contraddistingue, il presidente iniziò a ripetere di essere il più amato dalle donne, facendo credere che l’immagine di uomo rapace e molestatore fosse una costruzione dell’opposizione liberal. Ognuno di noi ha avuto modo, con il tempo, di farsi un’idea al riguardo, ma è certo che anche sulla questione femminile la presidenza Trump ha mostrato una resistenza impensabile – un centinaio di donne che lo accusano di molestie, molti tradimenti, un movimento di liberazione per sua moglie Melania, una ex pornostar che racconta di aver ricevuto dal presidente il migliore dei complimenti: “Sei bella come Ivanka”, la figlia. Trump è sopravvissuto a tutto. Anzi, tra i tanti déjà vu che potrebbe consegnarci questo 2020 elettorale che immaginavamo così diverso, ce n’è uno che riguarda anche le donne. Lauren Leader, cofondatrice di All in Together, un’organizzazione no profit che promuove la rappresentanza femminile nella società americana, ha scritto sul Los Angeles Times un articolo dal titolo: “Le donne bianche che possono far pendere le elezioni dalla parte di Trump – un’altra volta”.

