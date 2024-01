Non c'è nessun intento benevolo nelle fake news che scatenano odio sociale

Del delitto di Erba colpisce il muro di colpevolezza che si erge inscalfibile. Sul caso Moro hanno fatto cinque processi, eppure i colpevoli erano più evidenti. Come per Garlasco, per Yara, per Cogne, indagini forzate e fatte male aprono poi ai dubbi sui processi. E' grave per Rosa e Olindo, ma è grave per tutti noi