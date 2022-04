Viva le multe stralciate del gran Mastella in auto blu

Mentre aspettiamo che il Csm titi fuori il nome per la guida della procura Antimafia, i sostituti televisivi si occupano della guida del sindaco di Benevento

Siamo appesi alla possibilità che dal calderone del Csm esca il nome di Terminator Gratteri per la guida della procura Antimafia, e allora sì che se ne vedrebbero delle belle, ma almeno i giustizialisti aggiunti delle Iene potrebbero finalmente prendersi una vacanza. Invece, in attesa della guida suprema della legalità (tà-tà), i sostituti televisivi si occupano della guida di Clemente Mastella. Che in ogni caso non guida, ha detto il sindaco di Benevento e Gran Visir di tutti gli inciuci, Dio lo benedica. Insomma risulta ai togati di Italia 1 che Mastella abbia collezionato in cinque anni 150 multe, ma che sia riuscito a farsele cancellare quasi tutte. Un intrallazzo? Qualcosa di peggio? In attesa che se ne occupi per davvero un pm (poi come al solito lo assolvono) le Iene insufflano dubbi. Ma il gran Mastella ha risposto a tono, e con metodo: l’auto è quella di servizio. E se ti muovi per servizio, magari facendo la spola da Benevento a Roma, come si addice a un politico importante, eccessi di velocità, zone Ztl e corsie preferenziali cedono giustamente il passo alla ragion politica, e al puro buon senso. Mastella ha riempito le carte, come qualsiasi cittadino può fare. E a petulanti domande, alla fine ha risposto: “Ho fatto ricorso. Ho vinto. Che volete ancora?”. Abbasso i sostituti della tv, viva la democrazia.