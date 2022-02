Giarrusso e la pancia di Calenda

C’è sempre un perché negli scatti d’ira che paiono immotivati (tre minuti di contumelie curriculari). Il perché è che il leader di Azione ha sempre detto che i grillini sono “degli scappati di casa”.

Della “pancia orrenda” di Carlo Calenda, come dice quello: chi sono io per giudicare? E anche del suo umorismo in eccesso di sopracciò. Forse, “è già una notizia che Giarrusso sappia scrivere” non è la battuta giusta per entrare nel club di Groucho Marx; ma che Giarrusso senta necessità non solo di rispondere, ma anche di declinare in tv tutto il suo curriculum, tirando in mezzo pure le referenze della conduttrice, questo sì fa molto ridere. Come insegnano gli strizzacervelli, c’è sempre un perché negli scatti d’ira che paiono immotivati (tre minuti di contumelie curriculari). Il perché è che Calenda ha sempre detto che i grillini sono “degli scappati di casa”. E di questo, nonostante il curriculum di Giarrusso, bastava leggere ieri l’esilarante intervista di Toninelli al Fatto per avere sentenza di Cassazione. Resta la pancia di Calenda, body shaming. Invece Giarrusso, che con parrucco e barba talebana sosteneva di essere mejo assai di Calenda, sembrava un Andy Luotto invecchiato. Forse Calenda dovrebbe piantarla con l’odio per i grillini, come gli suggerisce un amico. Chissà. Però, se nel frattempo Enrico Letta cerca candidati “con gli occhi di tigre”, c’è pronta la caricatura di Sandokan.