Andrea Crisanti, la villa e l'invidia sociale

Non ha fatto i soldi con il Covid, ha speso come per un bell'appartamento. Ma nel paese dei sospettosi e degli invidiosi il professore è stato assalito per interviste-interrogatorio che sono solo il riflesso di un complesso italiano: quello per la casa degli altri

Sia detto per pura scaramanzia, ma il salto di qualità immobiliare, in Veneto, è un concetto sempre un po’ a rischio (ma non faremo nomi). In ogni caso, al dott. prof. star pandem. Andrea Crisanti auguriamo di cuore di potersela godere in pace, la sua nuova bella magione. Crisanti ha tutto il diritto di comprarsi la villa nella campagna veneta che preferisce, e del resto l’approdo alla casa-status symbol è un vizio dannatamente italiano. Però adesso, più che con la scaramanzia che è una scemenza, dovrà fare i conti con l’orrore dell’invidia sociale e del sospetto che, in tempi di negazionisti, è l’anticamera di ogni scemenza.