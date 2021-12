Franceschimovic!

Ibra ha incontrato Papa Francesco e poi ha scritto sui social “Peace and love”. Si sono sorrisi, si sono piaciuti, una roba spiccia

Per un Papa abituato a girare a piedi nelle villas di Buenos Aires, e che ha schivato senza fare una piega la minaccia di un “drone sconosciuto” durante la sua recente visita in Slovacchia (fonte Jerusalem Post, possiamo fidarci), evitare di farsi prendere in contropiede da un Iradiddio cresciuto nei bassofondi di Malmoe dev’essere stato un gioco da ragazzi. Lui ha visto giocare il San Lorenzo, altro che balle.

Tra i tanti record di Ibra – che ormai nella classifica cannonieri delle autobiografie ha battuto tutti i cinque stelle messi assieme – da ieri ce n’è un altro: ha incontrato anche Papa Francesco e poi ha scritto sui social “Peace and love”. Però non ha osato dirgli caro Papa, lo sa che io sono Dio?, quello lo prendeva a pugni. E se fosse un vero egocentrico, e non il bravo ragazzo che è, avrebbe almeno copiato Carmelo Bene e avrebbe scritto su Instagram: sono apparso al Vicario di Cristo. Invece si sono sorrisi, si sono piaciuti, una roba spiccia. E poi Francesco forse ha pensato, uscendo dalla stanza zoppicando come Ibra dopo un’altra partita con in spalla il Milan: beh, rispetto a quel trombone con la barba che parlava sempre di “Io”, è più simpatico questo che si crede un Dio.